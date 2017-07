Montpellier : un milieu uruguayen a signé (off.)

Un nouveau renfort à Montpellier. Le club héraultais a annoncé la signature du milieu défensif de l'Akhmat Grozny, Facundo Piriz (27 ans). L'Uruguayen s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

"Je suis très content et j’ai hâte de rejoindre le groupe pour m’entraîner au plus vite. Individuellement j’ai envie d’apporter le maximum à l’équipe et être disponible pour le staff comme je l’ai toujours été et collectivement aider à atteindre les objectifs définis par le club", a déclaré la recrue montpelliéraine sur le site du MHSC.

Piriz portera le numéro 27.