OM : Garcia fait le point sur le mercato « Par Romain Rigaux - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La performance XXL de Valère Germain contre Ostende (4-2), jeudi en 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa, ne changera pas les plans de l'Olympique de Marseille. Rudi Garcia et ses dirigeants espèrent toujours attirer un attaquant de renom durant ce mercato. L'entraîneur marseillais ne cache pas attendre un avant-centre supplémentaire. "Germain ne peut pas tout jouer. Il a été bon dans son jeu dos au but, il nous a amené sa puissance athlétique, c’était bien, mais on ne peut pas compter que sur Valère pour toute la saison", a expliqué Garcia en conférence de presse. "Avant de penser à tout ça (le recrutement en défense), je pense qu’il faut nous trouver une doublure devant. Après, on verra s’il nous reste un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour pouvoir encore améliorer l’effectif. Mais ça, il n’y a que le président qui peut répondre", a ajouté le coach de l'OM. Le message est passé. Le message est passé.

