Bayern : Hummels impressionné par Tolisso

Recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich (41,5 millions d'euros), le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans) a alterné le bon et le moins bon avec son nouveau club lors de la tournée estivale en Chine. Mais les performances du Tricolore ont déjà convaincu son coéquipier Mats Hummels (28 ans, 27 matchs et 1 but en Bundesliga en 2016-2017).

"Il est très impressionnant physiquement. Il est très rapide. C’est un excellent footballeur qui veut le ballon. Il a d’excellentes qualités. C’est un rêve de jouer derrière quelqu’un comme lui", a lancé le défenseur central dans les colonnes de Bild.

En début de mois, l’Allemand n’avait pourtant pas caché qu’il ne connaissait pas beaucoup l’ancien Lyonnais. Il n’aura fallu que quelques semaines au Français pour taper dans l’œil de son nouveau coéquipier !