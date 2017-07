Man Utd : Bale, beaucoup de bruit pour rien

Véritable serpent de mer, la rumeur évoquant un possible transfert de l’ailier du Real Madrid, Gareth Bale (28 ans, 19 matchs et 7 buts en Liga en 2016-2017), à Manchester United a été relancée par la presse anglaise au cours des dernières heures. A en croire les médias britanniques, la possible arrivée de l’attaquant de l’AS Monaco, Kylian Mbappé, à la Maison Blanche pousserait le Gallois tout droit vers la sortie et dans les bras des Red Devils.

D’après le média Sky Sports, le Merengue ne constitue pourtant absolument pas une piste active du côté de MU. Le dernier intérêt concret du vainqueur de la Ligue Europa 2017 pour Bale remonte même à sa dernière saison à Tottenham en 2013 d’après la même source ! Récemment, le coach mancunien José Mourinho avait clairement fait savoir qu’il ne comptait pas gaspiller son énergie en creusant cette piste très hypothétique ().