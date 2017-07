PSG : T. Meunier - "une préparation éprouvante" « Par Romain Lantheaume - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec un bilan de deux défaites (2-4 contre Tottenham, 2-3 contre la Juve) pour une victoire aux tirs au but (1-1, 5-3 tab face à la Roma), le Paris Saint-Germain vient d’achever une tournée aux Etats-Unis plus compliquée que prévu. Mais pour le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 en 2016-2017), l’essentiel est ailleurs puisque ce stage a permis de bien préparer les organismes à la nouvelle saison. "La préparation a été fort éprouvante : la chaleur, l’humidité, etc. On était dans des conditions assez compliquées, qui vont peut-être nous permettre de nous endurcir pour la suite. Mais ça a été très très difficile. On sent une certaine fatigue, a raconté le Belge devant la presse. Pour ce qui est des matchs, la saison passée, on avait tout gagné. Cette fois, c’est un peu plus négatif. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, je ne pense pas. (...) On ne va pas se prendre la tête, on a fait une très bonne préparation, tout le monde a donné son maximum." Le PSG tentera d’achever sa préparation sur une note plus positive samedi (21h) contre l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions. Le PSG tentera d’achever sa préparation sur une note plus positive samedi (21h) contre l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions.

