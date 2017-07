PSG : la Juve avance pour Matuidi Par Romain Lantheaume - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En pleine réflexion sur son avenir au Paris Saint-Germain à un an du terme de son contrat, le milieu de terrain Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 en 2016-2017) se rapproche chaque jour un peu plus de la Juventus Turin. En échec sur les pistes Nemanja Matic (Chelsea) et Emre Can (Liverpool), la Vieille Dame semble bien déterminée à boucler ce dossier. Ce vendredi, le quotidien Corriere dello Sport annonce ainsi un double coup à venir pour le club piémontais en référence à l’international français et à l’ailier de la Lazio Rome, Baldé Keita, pour qui la Juve a fait une offre (voir ici). D’après le quotidien transalpin, l’agent du Parisien, Mino Raiola, se trouve en contact permanent avec les dirigeants turinois. De son côté, le site Sports évoque même un transfert en cours de finalisation. La transaction pourrait se conclure pour un montant de 22 millions d’euros (plus 3 M€ de bonus). Autant dire que cette fois pourrait bien être la bonne pour Matuidi, régulièrement annoncé chez les Bianconeri… Matuidi et Baldé Keita tout proches de la Juve ?



