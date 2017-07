Barça : Neymar, Rakitic n'écarte pas un départ « Par Romain Rigaux - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le feuilleton Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) se poursuit, le milieu du FC Barcelone, Ivan Rakitic (29 ans, 51 matchs et 9 buts toutes compétitions en 2016-2017), a été interrogé sur un éventuel départ de son coéquipier au Paris Saint-Germain. S'il espère le voir rester, l'international croate n'exclut pas un départ de l'attaquant brésilien. "C’est vraiment un choix difficile et nous le comprenons tous. On souhaite qu’il reste. On comprendra sa décision quelle qu’elle soit. J’espère qu’il voit les choses de la même façon que nous. Il connaît notre avis. C’est un joueur important du vestiaire, un membre de la famille et nous voulons tous qu’il reste. Peu importe ce qu’il décide, nous respecterons son choix. En tant qu’ami et équipier, je lui demanderais de rester. Il n’aura pas ailleurs l’affection qu’il a ici. Il aura notre soutien quoiqu’il arrive", a confié l'ancien Sévillan. Si l'avenir de Neymar reste flou, on ne sent pas ses coéquipiers totalement convaincus qu'il restera en Catalogne cet été... Si l'avenir de Neymar reste flou, on ne sent pas ses coéquipiers totalement convaincus qu'il restera en Catalogne cet été...

News lue par 22115 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+