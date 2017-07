Monaco : le vrai prix de Mbappé pour le Real « Par Romain Rigaux - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette semaine, Marca a dévoilé l'existence d'une offre de 180 millions d'euros (bonus compris) du Real Madrid pour l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions en 2016-2017). S'il n'a pas démenti, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a toutefois assuré qu'il n'y avait aucun accord entre les deux clubs. Et pour cause, cette proposition ne correspond pas à la demande du club de la Principauté. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que l'ASM réclame 180 millions d'euros sans bonus pour céder sa pépite. Une somme à laquelle il faut ajouter 1,4 million d'euros d'indemnités de formation destinés à l'AS Bondy. Le véritable prix de Mbappé se situe donc à 181,4 millions d'euros ! Enfin, sauf pour les clubs espagnols... Selon un décret royal datant de 1991, la Principauté de Monaco est considérée comme un paradis fiscal. En tant que société monégasque, l'ASM doit alors s'acquitter d'une taxe de 19% envers le fisc espagnol sur la plus-value réalisée lors d'un transfert en Espagne. Conséquence, un montant de 34,5 millions d'euros s'ajouterait aux 181,4 millions d'euros demandés, soit près de 216 millions d'euros ! On comprend l'hésitation de la Casa Blanca... Selon un décret royal datant de 1991, la Principauté de Monaco est considérée comme un paradis fiscal. En tant que société monégasque, l'ASM doit alors s'acquitter d'une taxe de 19% envers le fisc espagnol sur la plus-value réalisée lors d'un transfert en Espagne. Conséquence, un montant de 34,5 millions d'euros s'ajouterait aux 181,4 millions d'euros demandés, soit près de 216 millions d'euros ! On comprend l'hésitation de la Casa Blanca...

