OM : D. Payet - "et on l'a eu pour pas cher !" « Par Romain Lantheaume - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En signant un triplé contre Ostende (4-2) jeudi à l'occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa, l'attaquant Valère Germain (27 ans) a confirmé sa bonne préparation et frappé fort pour son premier match officiel avec l’Olympique de Marseille. Voilà qui méritait bien les éloges du nouveau capitaine phocéen, Dimitri Payet (30 ans). "Valère a montré qu'il était un redoutable finisseur, a souligné le Réunionnais devant la presse. Il s'est vite fondu dans le collectif. Il se déplace bien et met les ballons au fond. Après ce qu'il a fait ce soir, on ne peut rien lui demander de plus, si ce n'est de continuer. Un bon attaquant qui plante, ça coûte cher. Lui, on l'a eu pour pas cher !" Recruté pour 8 millions d’euros (hors bonus) en provenance de l’AS Monaco, l’ancien Niçois en ferait presque oublier que le buteur de renom attendu cet été n’a toujours pas signé sur la Canebière ! Recruté pour 8 millions d’euros (hors bonus) en provenance de l’AS Monaco, l’ancien Niçois en ferait presque oublier que le buteur de renom attendu cet été n’a toujours pas signé sur la Canebière !

