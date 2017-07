Arsenal : Alexis Sanchez attendu dimanche « Par Romain Lantheaume - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Arsenal cet été à un an du terme de son contrat, l’attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017) doit regagner Londres dimanche après avoir bénéficié de vacances prolongées pour cause de Coupe des Confédérations. "Alexis et Mustafi prendront part à leur première séance d'entraînement ce dimanche, le jour de notre rencontre face à Séville (dans le cadre de l’Emirates Cup, ndlr), a annoncé le manager des Gunners, Arsène Wenger, ce jeudi sur le site du club. D'abord il faut voir où ils en sont, à quelle fréquence ils ont travaillé durant leurs vacances. Après, une fois qu'on a évalué leur niveau, ils auront besoin d'un programme personnalisé pour savoir à quel moment ils pourront être d'attaque." Il faudra surtout voir si le Chilien, bloqué par le technicien français, a encore la tête à Arsenal, lui qui a négocié avec le Paris Saint-Germain et qui ambitionnerait de rejoindre Manchester City… Il faudra surtout voir si le Chilien, bloqué par le technicien français, a encore la tête à Arsenal, lui qui a négocié avec le Paris Saint-Germain et qui ambitionnerait de rejoindre Manchester City…

