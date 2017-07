PSG : Neymar, un dirigeant de l'UEFA s'exprime Par Romain Lantheaume - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêt à tout pour attirer l'ailier Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) cet été, le Paris Saint-Germain a bien tenté de négocier avec le FC Barcelone mais les Blaugrana ont évidemment refusé toute discussion au sujet du Brésilien (voir la brève d'hier à 13h21). Du coup, si le club de la capitale souhaite recruter le Catalan, il devra débourser les 222 millions d'euros de sa clause libératoire. Cette somme colossale risque-t-elle de mettre le PSG hors des clous du fair-play financier ? Du côté de l'UEFA, l'heure n'est pas à l'affolement. "Tout le monde est surpris des chiffres pour Neymar, mais les revenus des clubs ont augmenté. Ils ont sans doute fait les bons comptes, a estimé Andrea Traverso, un des dirigeants en charge du fair-play financier, dans les colonnes du quotidien La Gazzetta dello Sport. Manchester City et le PSG ont respecté leur accord. Leurs recettes sont énormes, ils peuvent donc agir. On suppose que ces clubs-là ont fait leurs comptes. Si ce n'est pas le cas, ils seront punis. Mais on ne peut pas les empêcher d'acheter." Pour compenser ce possible achat record, le vice-champion de France pourrait également se séparer de certains joueurs. Pour compenser ce possible achat record, le vice-champion de France pourrait également se séparer de certains joueurs.

