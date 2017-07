C3 : le Français de Videoton prévient Bordeaux !

C3 : le Français de Videoton prévient Bordeau x ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa défaite 2-1 en Gironde contre Bordeaux ce jeudi pour le compte du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa, Videoton a inscrit un but à l’extérieur qui pourrait s’avérer précieux dans une semaine à domicile lors du match retour. Le Français de la formation hongroise, Loïc Nego (26 ans), a d’ailleurs prévenu le club au scapulaire : rien n’est joué ! "Il va falloir emballer le jeu. On ne va pas calculer, on n’a rien à perdre, on va y aller à 2000, a mis en garde le latéral droit polyvalent au micro de beIN Sports. On va essayer de mieux concrétiser nos occasions parce qu’on en a eu quand même, en espérant que cela nous sourira." Aux Girondins d’éviter le piège… Aux Girondins d’éviter le piège…

