Bordeaux : Toulalan regrette un but "gênant" « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur 2-1 de Videoton ce jeudi au Matmut Atlantique à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa, Bordeaux a pris une option sur la qualification. Mais le but encaissé à domicile incite à la prudence avant la manche retour dans une semaine en Hongrie comme l’a souligné le capitaine aquitain, Jérémy Toulalan (33 ans, 1 match en C3 cette saison). "On devait être plus vigilants, ils ont eu 2-3 situations, c’est toujours gênant de prendre un but à domicile, a reconnu le défenseur central polyvalent au micro de beIN Sports. On a eu énormément d'occasions, on ne les a pas toujours bien négociées, mais je pense qu'on peut faire un résultat là-bas, même si ce ne sera pas facile. (…) Après, le tout c'est de passer. Tout n'a pas été parfait, mais c'est normal, on n'est qu'au début." Les hommes de Jocelyn Gourvennec devront s’inspirer de leur première période, plus aboutie, et éviter les largesses défensives. Les hommes de Jocelyn Gourvennec devront s’inspirer de leur première période, plus aboutie, et éviter les largesses défensives.

News lue par 2728 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+