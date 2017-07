C3 : OM 4-2 Ostende (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Séduisant, l’Olympique de Marseille s’est logiquement imposé face à Ostende (4-2) ce jeudi, à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Les Marseillais ont pris une belle option sur la qualification pour les barrages avant la manche retour dans une semaine en Belgique. Parfaitement entrés dans la partie, les Phocéens trouvaient la faille sur leur première offensive par Germain, qui déviait subtilement un centre à mi-hauteur de Thauvin (1-0, 2e). Dans un Vélodrome très bruyant, les hommes de Rudi Garcia laissaient les Belges reprendre confiance et auraient pu se retrouver à dix après une faute d’Evra sur l’ailier Rezaeian en tant que dernier défenseur. Le Tricolore a eu très chaud… A force de jouer avec le feu, l’OM était puni. Thauvin poussait le défenseur Tomasevic dans la surface et concédait un penalty parfaitement transformé par le milieu Siani (1-1, 26e). Le doute s’installait dans les rangs phocéens… mais se dissipait aussitôt ! A l’affût après une grosse occasion de Germain repoussée par le gardien Proto, Sanson redonnait l’avantage aux siens d’une frappe puissante (2-1, 32e). Une réalisation qui enflammait un peu plus l’enceinte marseillaise jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Rezaeian et Musona n’étaient pas loin de remettre les pendules à l’heure mais Mandanda veillait au grain. Moins portés vers l’avant, les Marseillais finissaient tout de même par prendre le large grâce à un nouveau joli but de Germain, qui reprenait instinctivement un centre de Lopez (3-1, 57e). Mais cette rencontre était loin d’être finie ! Sur une action pourtant anodine, Musona réduisait l’écart au score d’un lob de 30 mètres, profitant d’un placement hasardeux de Mandanda (3-2, 69e). A l’approche du dernier quart d’heure, Germain manquait de peu le triplé, le buteur touchant la barre dans un angle fermé avant de faire briller Proto sur une très belle frappe enroulée. Mais ce soir, le champion de France avec l’ASM était bien trop fort : servi par Payet, l’attaquant français inscrivait un troisième but d’une frappe croisée plein de sang froid (4-2, 82e). Le Vélodrome explosait ! Et si l’OM avait déjà son buteur tant recherché depuis de nombreux mois ? Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

