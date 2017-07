C3 : Bordeaux 2-1 Videoton (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un match globalement maîtrisé, Bordeaux a fait le boulot en s’imposant 2-1 contre Videoton ce jeudi au Matmut Atlantique à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. En raison du but encaissé à domicile, il faudra toutefois rester prudent dans une semaine en Hongrie lors du match retour. Conquérants face à un adversaire sur la défensive, les Girondins entraient bien dans le match. Sur un contre, c'est pourtant Scepovic qui obligeait Costil à réaliser la première parade de la partie. Pas de quoi entraver la marche en avant des locaux qui tergiversaient toutefois au moment d'effectuer le dernier geste, à l'image de Laborde et Malcom, auteur de deux frappes non cadrées. Mais sur un centre du Brésilien, Sankharé finissait logiquement par trouver la faille en ouvrant le score d'une tête plongeante (1-0, 18e) ! Malheureusement déconcentrés après ce but, les hommes de Jocelyn Gourvennec concédaient l'égalisation de manière évitable par Scepovic, esseulé à bout portant (1-1, 23e). Si Laborde grillait ensuite une belle cartouche, Sankharé, très en vue, bénéficiait de la passivité de la défense adverse pour s'offrir un doublé de près et redonner l'avantage aux Bordelais (2-1, 33e) ! Pas suffisamment tranchants face au but, les Aquitains manquaient le break et ne s’épargnaient pas quelques frayeurs comme sur cette reprise heureusement non cadrée de Fejes avant la pause. Au retour des vestiaires, le rythme baissait nettement à cause des fautes répétées et de la tension grandissante. Le score semblait convenir aux visiteurs qui avaient tendance à endormir les Girondins qui commençaient à baisser pied physiquement. Beaucoup moins dangereux qu’en première période, les Aquitains ne se procuraient plus d’occasions franches hormis quelques tentatives individuelles et une tête de Plasil passée juste au-dessus. Il faudra se méfier dans une semaine en Hongrie. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

