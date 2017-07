PSG : revirement dans le dossier Foyth ?

PSG : revirement dans le dossier Foyt h ? « Par Youcef Touaitia - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si le Paris Saint-Germain n'était pas à l'abri d'une mauvaise surprise dans le dossier Juan Foyth (19 ans) ? Promis au club de la capitale, qui a l'intention de débourser 9,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, le défenseur central d'Estudiantes n'est plus sûr de vouloir rejoindre la capitale. Selon les informations d'El Dia, le Sud-Américain pourrait finalement prendre la direction de Tottenham, qui avait pourtant annoncé laisser tomber cette piste. D'après le quotidien, Mauricio Pochettino, insatisfait par le meracto des Spurs, aurait personnellement appelé le joueur, réussissant à semer le trouble dans son esprit. Ce dernier souhaiterait désormais se retourner vers son sélectionneur, Jorge Sampaoli, pour savoir quelle serait la meilleure décision pour son futur. L'ex-coach du FC Séville a prévenu qu'il ne retiendrait pas pour la Coupe du monde en Russie les joueurs qui n'auront pas un temps de jeu conséquent la saison prochaine. S'il arrivait au PSG, Foyth deviendrait le quatrième défenseur central dans la hiérarchie derrière Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Autrement dit, il n'aurait aucune chance de disputer le Mondial... Ce dernier souhaiterait désormais se retourner vers son sélectionneur, Jorge Sampaoli, pour savoir quelle serait la meilleure décision pour son futur. L'ex-coach du FC Séville a prévenu qu'il ne retiendrait pas pour la Coupe du monde en Russie les joueurs qui n'auront pas un temps de jeu conséquent la saison prochaine. S'il arrivait au PSG, Foyth deviendrait le quatrième défenseur central dans la hiérarchie derrière Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Autrement dit, il n'aurait aucune chance de disputer le Mondial...

