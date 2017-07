Barça : si Piqué était président de la FIFA... « Par Youcef Touaitia - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quand Gerard Piqué (30 ans, 41 matchs et 3 buts toutes compétitions en 2016-2017) parle, l'international espagnol passe rarement inaperçu. S'il rêve un jour de devenir le président du FC Barcelone, le défenseur central s'est imaginé à la tête de la FIFA. Quelle serait la priorité pour lui s'il occupait ce poste ? Réformer le système arbitral, tout simplement. "Si j'étais président de la FIFA, je changerais le système d'arbitrage. Je trouve que les joueurs mettent beaucoup de pression sur l'arbitre. Pour être en mesure d'éliminer l'injustice et les controverses, il faudrait introduire des moyens technologiques qui permettraient d'aider les arbitres", a confié Piqué dans des propos relayés par le média japonais, Soccer King. Plus les années passent, plus le Catalan se montre très taquin ! Plus les années passent, plus le Catalan se montre très taquin !

