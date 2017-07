Barça : Neymar, Bartomeu fait un point « Par Damien Da Silva - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Barcelone doit actuellement gérer le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), qui pense à un départ pour le Paris Saint-Germain. A l'occasion de la tournée du club catalan aux Etats-Unis, le président des Blaugrana Josep Maria Bartomeu avait accordé la semaine dernière une interview au New York Times, publiée ce jeudi. "Vous le savez, Neymar fait partie de nos meilleurs joueurs. Et donc nous ne voulons pas le perdre. On veut qu'il reste chez nous. Il a encore quatre ans de contrat, donc il n'y a rien à dire. Mais comme vous le savez, les joueurs décident s'il veulent partir, ils en ont la possibilité", a commenté le dirigeant du Barça. Pour avoir une chance de récupérer Neymar, Paris devra bien lever sa clause libératoire fixée à 222 millions d'euros (voir brève 13h21). Pour avoir une chance de récupérer Neymar, Paris devra bien lever sa clause libératoire fixée à 222 millions d'euros ().

