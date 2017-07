OM : l'accord pour le Vélodrome confirmé !

OM : l'accord pour le Vélodrome confirm é ! « Par Damien Da Silva - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme prévu, l'Olympique de Marseille a bien trouvé un accord avec la mairie de Marseille concernant le Stade Vélodrome. Le club phocéen versera 5 millions d'euros par an à la ville pour la location de l'enceinte, plus une part variable en fonction des résultats et des participations aux Coupes d'Europe. Mais le dernier 5e de Ligue 1 va également récupérer l'exploitation du stade. "Il concerne, notamment, le loyer que l'OM versera pour disputer ses matchs dans l'Orange Vélodrome, l'exploitation du stade 365 jours par an, des travaux destinés à améliorer le confort des spectateurs dans cette infrastructure au rayonnement planétaire, la mise à disposition par la Ville d'équipements municipaux pour faciliter la détection, la formation et le développement des jeunes talents ou encore la création d'un ‘Musée OM' où la Ville tiendra toute sa place", peut-on lire dans un communiqué officiel. Une bonne nouvelle pour l'OM !

News lue par 1277 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+