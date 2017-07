Lyon : Fekir catégorique pour son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec les départs de Maxime Gonalons, Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette, une page s’est tournée cet été du côté de l’Olympique Lyonnais. Même s’il a vu plusieurs de ses amis partir, le milieu offensif Nabil Fekir (24 ans, 32 matchs et 9 buts en L1 en 2016-2017) a confirmé qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour. "Je vais rester à Lyon. Le club me fait confiance et c'est à moi de la lui rendre, a expliqué le Tricolore, sous contrat jusqu’en 2020, dans les colonnes de L’Equipe. C'est important de faire une saison pleine avec l'OL après une année assez moyenne. (…) Lyon, c'est ma ville, c'est mon club de coeur et j'ai envie de tout lui donner. Pour ma part, ça serait mentir de dire que je n'ai pas envie de rejoindre un jour un très, très grand club européen. C'est même un objectif. Même si Lyon est déjà un grand club. Maintenant, je suis encore jeune, j'ai le temps." Un temps pisté par les cadors européens, le Gone, auteur d’une bonne préparation, espère désormais retrouver le niveau qui était le sien avant sa rupture des ligaments croisés en septembre 2015. Un temps pisté par les cadors européens, le Gone, auteur d’une bonne préparation, espère désormais retrouver le niveau qui était le sien avant sa rupture des ligaments croisés en septembre 2015.

