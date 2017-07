EdF : Fekir a un message pour Deschamps « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Particulièrement à son avantage face au Celtic Glasgow (4-0) et contre l’Ajax Amsterdam (2-0), le milieu offensif Nabil Fekir (24 ans, 32 matchs et 9 buts en L1 en 2016-2017) a réalisé une préparation aboutie avec l’Olympique Lyonnais. Des bonnes sensations qui incitent forcément le Gone à rêver d’un retour en Bleu à moins d’un an du Mondial 2018. "L'équipe de France, je l'ai en tête à très court terme, d'autant qu'il y a une grande échéance en fin d'année. Maintenant, ça passera par de belles choses en club, a lancé le Lyonnais dans les colonnes de L’Equipe. J'y pense tout le temps. Même si lorsque tu es moins bien, tu sais que ça sera compliqué d'être appelé. A contrario, quand tu te sens au top, tu y penses de manière encore plus forte." Alors que des jeunes comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lui sont passés devant, Fekir n’a plus joué avec les Bleus depuis le mois de novembre 2016 et le match amical contre la Côte d’Ivoire (0-0). Alors que des jeunes comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lui sont passés devant, Fekir n’a plus joué avec les Bleus depuis le mois de novembre 2016 et le match amical contre la Côte d’Ivoire (0-0).

News lue par 5391 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+