Bastia : à bout, Leca confirme son départ

Rétrogradé administrativement en National 1, Bastia risque le dépôt de bilan. Même s’il reste un dernier espoir de sauver le club corse avec le passage devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) mardi prochain, plusieurs cadres ont déjà quitté le Sporting, à l’instar de Yannick Cahuzac (32 ans), parti à Toulouse. Figure du club, le gardien Jean-Louis Leca (31 ans) va suivre.

"Je veux partir. J'ai attendu le plus longtemps possible mais, là, je suis arrivé à bout, au bout du bout. Je suis fatigué. On m'avait dit qu'en vendant pour 4 millions d'euros, on repartirait. On a vendu et vous voyez notre situation, a pesté le portier, qui plaît à Brest (voir ici), dans les colonnes de L’Equipe. Tous les sentiments se mélangent. Il y a de la colère, de la déception, de l'incompréhension et de la tristesse. Je pense aux salariés qui vont peut-être perdre leur boulot, aux sociétés que le club n'a pas payées et qui ne seront pas payées, qui pourraient licencier. Économiquement, c'est une catastrophe pour l'île."

Le SCB détient le statut professionnel depuis 1965…