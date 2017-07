Inter : Baldé Keita, la Juve s'active aussi !

Inter : Baldé Keita, la Juve s'active auss i ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’Inter Milan va devoir se méfier ! Annoncés en pole pour accueillir le virevoltant ailier de la Lazio Rome, Diao Baldé Keita (22 ans, 31 matchs et 16 buts en Serie A en 2016-2017), les Nerazzurri doivent faire face à la concurrence de la Juventus Turin. Le directeur sportif de la Vieille Dame, Giuseppe Marotta, a en effet confirmé que le vice-champion d’Europe est passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. "Nous avons fait une proposition à Claudio Lolito (le président des Biancocelesti, ndlr) pour Keita et il va désormais l'évaluer", a affirmé le dirigeant turinois devant la presse. Egalement ciblé par l'Atletico Madrid et Monaco, le Sénégalais est estimé à au moins 20 millions d’euros. Si la Juve venait à devancer l’Inter pour l’ancienne pépite de la Masia, il s’agirait d’un coup dur pour le club lombard, qui réalise pour l’instant un mercato moins impressionnant que les Bianconeri et le Milan AC. Egalement ciblé par l'Atletico Madrid et Monaco, le Sénégalais est estimé à au moins 20 millions d’euros. Si la Juve venait à devancer l’Inter pour l’ancienne pépite de la Masia, il s’agirait d’un coup dur pour le club lombard, qui réalise pour l’instant un mercato moins impressionnant que les Bianconeri et le Milan AC.

