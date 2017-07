PSG : Neymar, T. Motta ne cache pas son envie

En marge de la défaite du Paris Saint-Germain face à la Juventus Turin (2-3) ce jeudi en match amical, le milieu de terrain parisien Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 en 2016-2017) a été interrogé sur le feuilleton Neymar. Et sans surprise, l'Italien serait ravi d'évoluer au PSG avec l'attaquant du FC Barcelone.

"On en parle oui, c'est un grand joueur. Quelle équipe ne voudrait pas de lui ? La preuve, le Barça ne veut pas s'en séparer. S'il vient, on va l'accueillir avec les bras ouverts. Et j'espère que cette histoire va bien finir pour le PSG. On serait content de l'avoir. Dénicher un joueur de ce niveau c'est dur à trouver, il peut jouer dans toutes les équipes. Il peut jouer au PSG", a assuré le Francilien devant les médias.

Reste à savoir si Paris va réussir à boucler cette opération compliquée ().