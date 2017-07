Juve : Matuidi, une "hypothèse" pour Marotta « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté sur les pistes Nemanja Matic (Chelsea) et Emre Can (Liverpool), la Juventus Turin a décidé d'accélérer dans le dossier Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 en 2016-2017). A demi-mot, le directeur sportif du vice-champion d'Europe, Giuseppe Marotta, a d'ailleurs confirmé son intérêt pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. "Matuidi ? C'est une hypothèse. Je ne cache pas que nous cherchons un milieu de terrain d'expérience. Mais ce n'est pas le moment de dire des noms", a éludé l'Italien face à la presse. Le club de la capitale serait disposé à céder l'international français pour 20 millions d'euros. De son côté, le joueur n'écarte pas un possible départ cet été, une partie de la presse italienne l'annonçant même déjà d'accord avec la Vieille Dame. Le club de la capitale serait disposé à céder l'international français pour 20 millions d'euros. De son côté, le joueur n'écarte pas un possible départ cet été, une partie de la presse italienne l'annonçant même déjà d'accord avec la Vieille Dame.

