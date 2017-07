OM : Rolando prévient Rami « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été pour 6 millions d’euros, Adil Rami (31 ans) devrait former la nouvelle charnière centrale de l’Olympique de Marseille avec Rolando (31 ans, 30 matchs et 4 buts en L1 en 2016-2017). Mais le Portugais a prévenu son nouveau coéquipier : alors que 7 joueurs peuvent postuler à une place dans l’axe, le Tricolore ne bénéficiera d’aucun passe-droit. "J'espère qu'il va apporter quelque chose de plus au groupe. Il va devoir bosser, faire ses preuves sur le terrain comme nous tous, a lancé l’ancien joueur du FC Porto dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Moi, je me vois bien jouer avec tout le monde. L'essentiel, pour former une bonne charnière, est d'apprendre à connaître son équipier pour ensuite se compléter." Les deux hommes devraient entrer dans le vif du sujet ce jeudi (20h45) contre Ostende à l’occasion du 3e tour préliminaire aller de l’Europa League. Les deux hommes devraient entrer dans le vif du sujet ce jeudi (20h45) contre Ostende à l’occasion du 3e tour préliminaire aller de l’Europa League.

