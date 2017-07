Barça : le PSG veut négocier pour Neymar !

Barça : le PSG veut négocier pour Neyma r ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et un rebondissement de plus dans le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) ! Alors qu'il envisageait jusqu'à présent de recruter l'ailier du FC Barcelone en activant sa clause libératoire de 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a revu ses plans. D'après le journal L'Equipe, le club de la capitale veut tenter de négocier directement avec les Blaugrana ! En effet, le PSG compte bien rester dans les clous du fair-play financier et s'il veut activer la clause du Brésilien, il va devoir avancer directement la somme au joueur. Celle-ci sera donc soumise à des charges et l'addition devrait s'élever au total à plus de 300 M€ ! Un transfert classique permettrait en revanche d'économiser plusieurs dizaines de millions d'euros. Reste qu'on ne voit vraiment pas le Barça céder sous la pression francilienne. Bien sûr, le vice-champion de France pourra toujours faire miroiter au club catalan un montant un peu supérieur à celui de la clause libératoire du Sud-Américain. Mais les Espagnols n'ont aucune intention de céder l'Auriverde et après le non ferme du PSG dans le dossier Marco Verratti, le Barça n'a certainement pas envie de faciliter la tâche à son concurrent. En attendant, le feuilleton continue… Reste qu'on ne voit vraiment pas le Barça céder sous la pression francilienne. Bien sûr, le vice-champion de France pourra toujours faire miroiter au club catalan un montant un peu supérieur à celui de la clause libératoire du Sud-Américain. Mais les Espagnols n'ont aucune intention de céder l'Auriverde et après le non ferme du PSG dans le dossier Marco Verratti, le Barça n'a certainement pas envie de faciliter la tâche à son concurrent. En attendant, le feuilleton continue…

News lue par 16743 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+