Amical : PSG 2-3 Juventus (fini) Par Youcef Touaitia - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Globalement dominateur, le Paris Saint-Germain a tout de même subi une nouvelle défaite face à la Juventus Turin (2-3) ce jeudi, à l'occasion de l'International Champions Cup. Bousculés dans les premières minutes, les Parisiens mettaient rapidement le pied sur le ballon. Sauf que le bloc turinois quadrillait parfaitement le terrain, empêchant les joueurs de la capitale de progresser. Tout au long de la première période, les deux équipes se livraient une grosse bataille au milieu du terrain sans parvenir à déstabiliser les défenses. Les joueurs du PSG se montraient néanmoins un peu plus tranchants, Di Maria obligeant notamment Buffon à effectuer une belle parade. Très actif, l'Argentin enchantait les nombreux spectateurs présents au Hard Rock Stadium, qui appréciaient le jeu produit durant les 45 premières minutes. Juste avant la pause, Higuain débloquait la partie, profitant du très mauvais alignement de la défense parisienne pour crucifier Areola (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, le gardien français était sauvé par son poteau. Touchés dans leur orgueil, les Franciliens égalisaient par Guedes après un nouveau gros travail de Di Maria (1-1, 53e). Problème, les hommes d'Unai Emery manquaient cruellement de concentration. A peine entré, le troisième gardien, Descamps, s'inclinait suite à un coup de canon de Marchisio, à la réception d'une passe de Kean après une erreur grossière de Kurzawa (1-2, 64e). Dans le dernier quart d'heure, Paris dominait clairement et aurait pu égaliser par Jesé et Guedes mais le troisième gardien Pinsoglio réalisait deux énormes parades. Finalement, le portier transalpin craquait sur une troisième tentative de Pastore, qui marquait de la tête sur une passe de Kurzawa (2-2, 82e). Sauf que ce soir, les défenseurs du PSG n'étaient clairement pas dans leur assiette et Kimpembe concédait un penalty largement évitable sur Kean que Marchisio transformait sans problème (2-3, 88e). Une nouvelle défaite fâcheuse avant le choc face à Monaco lors du Trophée des Champions, samedi. Dans le dernier quart d'heure, Paris dominait clairement et aurait pu égaliser par Jesé et Guedes mais le troisième gardien Pinsoglio réalisait deux énormes parades. Finalement, le portier transalpin craquait sur une troisième tentative de Pastore, qui marquait de la tête sur une passe de Kurzawa (2-2, 82e). Sauf que ce soir, les défenseurs du PSG n'étaient clairement pas dans leur assiette et Kimpembe concédait un penalty largement évitable sur Kean que Marchisio transformait sans problème (2-3, 88e). Une nouvelle défaite fâcheuse avant le choc face à Monaco lors du Trophée des Champions, samedi.

