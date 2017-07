OM : Garcia fait le point pour l'attaquant

Régulièrement interrogé à propos du buteur de renom que recherche l’Olympique de Marseille cet été, l’entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, n’a évidemment pas échappé aux questions à ce sujet mercredi lors de la conférence de presse précédant le 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa contre Ostende jeudi (20h45). L’occasion pour le technicien phocéen de confirmer son désir de se renforcer à ce poste.

"On veut que notre effectif évolue, a affirmé l’ancien coach de l’AS Roma. On savait qu'avec Germain, on serait prêt à entamer notre campagne européenne. Clinton Njie a marqué des points aussi, mais il n'empêche qu'on cherche un joueur avec d'autres caractéristiques pour jouer en pointe. On devrait le trouver avant le 31 août."

Récemment revenue sur le devant de la scène, la piste Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) s’est refroidie au cours des dernières heures ( voir la brève de 13h52 ).