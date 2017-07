Nice : Favre a apprécié

Accroché à domicile par l'Ajax Amsterdam (1-1), l'OGC Nice se retrouve mal embarqué dans sa route vers la Ligue des Champions avant le match retour aux Pays-Bas la semaine prochaine. Mais Lucien Favre a aimé la prestation de son équipe.

"L’égalisation nous a fait mal. Nous avons été moins disciplinés ensuite. Mais dans l’ensemble, c’était pas mal ce qu’on a fait ce soir. La première mi-temps, c’était bon. On a bien joué le coup. Je suis assez satisfait dans l'ensemble. Jusqu’au but, ils avaient du mal à trouver les espaces. On en laissait très peu. Je regrette juste un manque de percussion chez nous, à la récupération du ballon. On aurait pu plus les mettre en danger. C'était pas mal, parce que l'Ajax est une grande équipe. Tout est possible. On devra marquer là-bas", a réagi l'entraîneur des Aiglons après la rencontre.