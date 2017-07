Nice : Koziello ne s'avoue pas vaincu « Par Romain Lantheaume - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tenu en échec à domicile par l’Ajax Amsterdam (1-1) ce mercredi, l’OGC Nice s’est compliqué la tâche à l’occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Malgré la seconde période délicate de son équipe et ce résultat défavorable, le milieu de terrain azuréen Vincent Koziello (21 ans, 1 match en LdC cette saison) veut croire en une qualification du Gym pour les barrages. "On est toujours en course, on a déjà vu plusieurs fois dans l’histoire de la Ligue des Champions des équipes qui ont fait 1-1 à domicile et qui ont retourné la situation. C’est à nous de le faire maintenant et je pense qu’on en a les capacités, a assuré l’Aiglon au micro de Canal+. On a réussi à relever la tête en toute fin de match, à avoir des occasions, c’est de bon augure pour la suite, ça prouve qu’on est encore dans cette compétition et qu’on compte bien tout donner pour essayer d’arracher la qualification." Pour cela, il faudra impérativement marquer dans une semaine aux Pays-Bas. Pour cela, il faudra impérativement marquer dans une semaine aux Pays-Bas.

