Everton : Koeman jette l'éponge pour Barkley

Au sortir d’une belle saison avec Everton, le milieu offensif Ross Barkley (23 ans, 36 matchs et 5 buts en Premier League en 2016-2017) va bien faire ses valises ! A un an du terme de son contrat, l’international anglais a refusé de prolonger et son entraîneur Ronald Koeman vient de se résoudre à le perdre cet été.

"Ce n’est pas très difficile, on a fait une belle offre de prolongation, il l’a refusée et m’a dit qu’il était à la recherche d’une nouvelle aventure. Il ne fait plus partie de l’avenir d’Everton, c’est sa décision, a affirmé le technicien néerlandais devant la presse. On verra ce qu'il se passera car aux dernières nouvelles, le board m'a dit qu'il n'avait reçu aucune offre pour lui à ce jour."

Tottenham est sur les rangs mais les Spurs n’ont pas l’intention de débourser les 57 millions d’euros réclamés par les Toffees !