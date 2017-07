Rennes : Sarr, la Bretagne avant le Barça ?

Rennes : Sarr, la Bretagne avant le Barç a ? « Par Romain Lantheaume - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une tentative de dernière minute du FC Barcelone, l’ailier Ismaïla Sarr (19 ans) a fait le choix de quitter Metz pour signer à Rennes ce mercredi (voir la brève de 16h38). S’il a jugé plus sage de ne pas donner suite à l’approche des Blaugrana cet été, le Sénégalais espère bien avoir de nouveau l’occasion de rejoindre la Catalogne à l’avenir. "Le Stade Rennais est le club qui peut encore me faire progresser. Quitter le FC Metz pour rejoindre le FC Barcelone directement, c’était trop tôt pour moi. Si je me suis engagé ici c’est pour franchir un palier et peut-être après rejoindre une grande formation européenne", a expliqué la jeune pépite devant la presse. Le Breton a le potentiel pour atteindre son objectif, mais pour cela il faudra se montrer plus adroit balle au pied que face aux médias, Sarr s’étant signalé par un petit impair en affirmant qu’il ne connaissait pas le Stade Rennais avant de signer. Oups… Le Breton a le potentiel pour atteindre son objectif, mais pour cela il faudra se montrer plus adroit balle au pied que face aux médias, Sarr s’étant signalé par un petit impair en affirmant qu’il ne connaissait pas le Stade Rennais avant de signer. Oups…

News lue par 7365 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+