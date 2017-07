Bayern : Ribéry, le Shanghai SIPG n'en veut pas

Après avoir commencé par servir de paradis doré à des stars du ballon rond en pré-retraite, la Chine s’attaque à des joueurs de plus en plus ambitieux sur le marché des transferts. Et les vieilles gloires en quête d’un dernier gros contrat ne sont plus forcément les bienvenues à en croire le manager du Shanghai SIPG, Mads Davidsen.

"C’est une fausse idée qui me met vraiment en colère. Ces temps sont révolus. Cela pouvait se passer il y 3 ou 4 ans. Une équipe chinoise avec des ambitions ne va pas s’amuser à ça, a expliqué le Danois dans les colonnes de Bild. Pourquoi recruter un joueur de 33, 34 ans, quand on peut avoir des stars comme Witsel, Oscar ou Alex Texeira ? Pour moi, Ribéry (34 ans) ou Robben (33 ans) ont laissé passer leur chance s’ils veulent jouer en Chine. Nous ne voulons plus de ces joueurs."

Disposant toujours d’un rôle important au Bayern Munich lorsqu’il n’est pas blessé, pas sûr de toute façon que le duo ait très envie de rejoindre l’Empire du Milieu.