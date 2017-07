Monaco : Fabinho et Lemar ne partiront pas !

En marge de la présentation des recrues Youri Tielemans et Terence Kongolo, le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, a fait le point sur le mercato. Outre le cas Kylian Mbappé (voir la brève de 15h13), le dirigeant monégasque a assuré que les milieux Fabinho (23 ans, 56 matchs et 12 buts toutes compétitions en 2016-2017) et Thomas Lemar (21 ans, 55 matchs et 14 buts toutes compétitions en 2016-2017) ne partiront pas cet été.

"C'est fermé. On a gardé tous les joueurs clés qu'on voulait garder. Vous avez mentionné Fabinho, un joueur incontournable au milieu et qui était sollicité par tous les grands clubs. Donc je vais aussi répondre aux spéculations sur Lemar. Lui aussi il reste avec nous. On a discuté. Les deux ont un talent immense et sont des joueurs incontournables pour notre équipe. Il ne faut pas attendre d'autres départs, plutôt des arrivées", a assuré Vasilyev.

Fabinho était annoncé dans le viseur du PSG et de l'Atletico Madrid, tandis que Lemar est fortement courtisé par Arsenal.