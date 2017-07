Monaco : Mbappé, la mise au point de Vasilyev

Alors que la presse espagnole et L'Equipe annoncent ces dernières heures que l'AS Monaco et le Real Madrid sont tombés d'accord pour un transfert de Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions en 2016-2017) estimé entre 180 et 200 millions d'euros (bonus compris), le vice-président monégasque Vadim Vasilyev assure que ce n'est pas le cas.

"Je vous assure, qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun accord, ni avec le Real Madrid, ni avec un autre club. C'est vrai que nous avons des sollicitations très importantes. C'est le plus grand espoir du football européen, tous les grands clubs le veulent. C'est donc normal qu'il y ait autant d'attention médiatique. Mais nous, nous restons sur le même objectif : on discute d'une prolongation. Une prolongation qui doit entrer dans le modèle économique du club. J'espère qu'on va y arriver. Ensuite, il ne faut pas trop le pousser. C'est une décision très importante, surtout pour Kylian. Il faut lui laisser le temps et ne pas trop précipiter les choses", a déclaré le dirigeant de l'ASM en conférence de presse.

Si Vasilyev répète que le souhait de Monaco est de prolonger sa pépite, il n'affirme cependant pas qu'il s'agit aussi du souhait de cette dernière.