Bayern : Hoeness catégorique pour Lewandowski « Par Romain Rigaux - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il y a quelques semaines, la menace d'un départ de Robert Lewandowski (28 ans, 47 matchs et 43 buts toutes compétitions en 2016-2017) avait plané au Bayern Munich. L'agent de l'attaquant polonais avait alors accusé ses coéquipiers et son entraîneur Carlo Ancelotti de ne pas avoir tout fait pour l'aider à terminer meilleur buteur de la Bundesliga (2e à une unité d'Aubameyang, ndlr). Depuis, la tension est redescendue d'un cran. Mais les possibles transferts de Neymar et Kylian Mbappé, qui pourraient dynamiter le marché des transferts, inquiètent-ils le club bavarois ? En tout cas, le président du Bayern, Uli Hoeness, a sorti les barbelés. "Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2021 et je peux vous assurer qu’il jouera au Bayern Munich", a assuré le dirigeant allemand. Une manière de décourager les futurs courtisans si le marché des attaquants venait à s'emballer.

