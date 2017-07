PSG : Emery a appelé Neymar « Par Romain Rigaux - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Gerard Piqué a reconnu ne pas savoir si Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) restera au FC Barcelone cet été, le flou reste total dans ce feuilleton. En attendant, Unai Emery a décroché son téléphone pour tenter de convaincre l'attaquant barcelonais, raconte la Cadena SER. D'après le média espagnol, l'entraîneur du Paris Saint-Germain lui a assuré un rôle clé dans son équipe et qu'il sera la tête de gondole du club de la capitale. Le Basque a également expliqué au Brésilien que son arrivée permettrait de recruter d'autres joueurs de renom et de construire une équipe encore plus compétitive. Ce discours séduira-t-il l'Auriverde ? On attend toujours que Neymar s'exprime sur son avenir. Ce discours séduira-t-il l'Auriverde ? On attend toujours que Neymar s'exprime sur son avenir.

News lue par 30366 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+