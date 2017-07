Leicester : Vardy évoque la situation de Mahrez « Par Youcef Touaitia - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement convoité par l'AS Rome, l'ailier Riyad Mahrez (26 ans, 48 matchs et 10 buts toutes compétitions en 2016-2017) préfère néanmoins rejoindre Arsenal. Problème, Leicester n'aurait reçu aucune offre jusqu'ici, d'où le maintien de l'Algérien dans l'effectif des Foxes. Une chose qui ne déplaît à son acolyte, l'attaquant Jamie Vardy (30 ans, 48 matchs et 16 buts toutes compétitions en 2016-2017). "Riyad est au centre de beaucoup de discussions et de rumeurs depuis quelques semaines. On évoque avec insistance son transfert, mais d’après ce que nous avons compris, le club n’a pas reçu d’offre officielle pour lui. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il se prépare le plus normalement du monde comme il l’a fait l’été dernier et l’année d’avant. Jusqu’à l’heure actuelle, il n’y a rien. Riyad se donne à 110% lors des entraînements et est plus que concentré sur son travail. (...) Après, je peux vous assurer que Riyad ne se soucie pas de ce que disent les journaux sur lui. Il est serein", a confié l'Anglais pour The Leicester Mercury.

