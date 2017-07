OM : Anguissa raide dingue de Garcia

Auteur de prestations intéressantes en fin de saison dernière, le milieu de terrain André-Franck Zambo Anguissa (21 ans, 37 matchs toutes compétitions en 2016-2017) pourrait être une des bonnes surprises dans les rangs de l'Olympique de Marseille ces prochains mois. En tout cas, l'international camerounais est prêt à tout pour rendre fier son entraîneur, Rudi Garcia, qu'il considère comme un "père".

"Je n'ai pas honte de le dire : quand je vois Rudi, c'est comme si je voyais mon père. Il est dur mais juste. Il est tout le temps sur mon dos. Il me crie dessus si je rate une passe mais ne dira rien si un autre en rate une. Il a envie que je me perfectionne, veut m'aider. Moi, je veux apprendre. Je puise ma force dans ceux qui croient en moi. Le coach voit en moi un gros potentiel, un futur grand et me le dit souvent. Ça me fait pousser des ailes", a indiqué le Lion Indomptable pour La Provence.

Une relation fusionnelle qui pourrait largement profiter à Anguissa, qui a une carte à jouer lors de l'exercice à venir.