Man City : Bielsa a parlé de Mendy à Guardiola

Manchester City a déboursé 57,5 millions d'euros pour arracher Benjamin Mendy (23 ans) à l'AS Monaco cet été. Au moment d'évoquer sa nouvelle recrue, Josep Guardiola a confié que Marcelo Bielsa lui avait parlé de l'ancien Marseillais.

"On avait parlé de choses et d'autres l'an dernier, on avait parlé de football bien sûr, de joueurs de Ligue 1 et il m'avait parlé de Mendy, j'ai pu aussi le voir grandeur nature lorsqu'on a affronté Monaco en Ligue des Champions. (...) Je sais aussi que c'est un gars marrant, ce qui est toujours bien dans un vestiaire, nous allons tout faire pour qu'il se sente vite à l'aise, ce n'est jamais facile de changer de championnat", a confié le coach des Skyblues en conférence de presse.

Guardiola avait sans doute été rassuré par le discours de Bielsa qui déclarait en 2014, lorsqu'il était entraîneur de l'OM, que Mendy deviendrait "un des meilleurs latéraux du monde". El Loco a l'oeil.