Nantes : Pallois tout proche !

Désireux de quitter Bordeaux, où il a refusé de prolonger son contrat qui expire dans un an, pour rejoindre le FC Nantes, le défenseur central Nicolas Pallois (29 ans, 39 matchs et 2 buts toutes compétitions en 2016-2017) va obtenir gain de cause. En effet, L'Equipe annonce que le solide roc girondin va signer un contrat de trois années, plus une en option, avec les Canaris, qui vont débourser 2 millions d'euros pour s'attacher ses services.