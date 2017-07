PSG : Neymar, le conseil cash d'Aloisio « Par Youcef Touaitia - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien attaquant du Paris Saint-Germain (2001-2003), Aloisio suit de près le feuilleton Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017). Si la star du FC Barcelone hésiterait à rejoindre la capitale française selon les dernières indiscrétions, le Brésilien de 42 ans conseille à son compatriote de changer d'air au plus vite s'il souhaite devenir une légende. "A sa place, et si Paris est prêt à payer sa clause, j’y vais en courant. C’est le chemin le plus sûr pour devenir une légende. Il doit se construire loin de Lionel Messi, sinon, il ne sera jamais le numéro 1", a estimé le joueur passé par Saint-Etienne pour L'Equipe. Réponse dans les prochains jours ! Réponse dans les prochains jours !

