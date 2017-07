OM : accord avec la mairie pour le Vélodrome Par Romain Rigaux - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après plusieurs mois de négociations, la mairie de Marseille et l'OM sont parvenus à un accord concernant le Stade Vélodrome. Selon L'Equipe, le club phocéen s'est notamment entendu sur l'un des dossiers brûlants : le loyer de l'enceinte. Jusqu'à présent, l'OM payait 4 millions d'euros, plus 20% du chiffre d'affaires billetterie s'il dépassait les 20 millions d'euros. Pour les trois prochaines années, le loyer s'élèvera à 5 millions d'euros fixe par an, plus une part variable en fonction des résultats et des participations aux Coupes d'Europe. Si l'OM se qualifie trois fois d'affilée en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, la moyenne annuelle atteindra 7 millions d'euros. L'OM devrait aussi devenir l'exploitant exclusif du stade. Un rôle détenu jusqu'à présent par Arema qui versait 11,5 millions d'euros par an à la mairie. Le club phocéen devrait prendre en charge cette somme pour exploiter le Vélodrome comme il le souhaite durant toute l'année et ainsi renforcer sa fan expérience (musées, visites...). L'OM devrait aussi devenir l'exploitant exclusif du stade. Un rôle détenu jusqu'à présent par Arema qui versait 11,5 millions d'euros par an à la mairie. Le club phocéen devrait prendre en charge cette somme pour exploiter le Vélodrome comme il le souhaite durant toute l'année et ainsi renforcer sa fan expérience (musées, visites...).

