Monaco : l'offre du Real finalement à 200 M€ ?

Comme nous vous l'indiquions mardi, Marca annonçait un accord entre l'AS Monaco et le Real Madrid pour un transfert de Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions en 2016-2017) à 160 millions d'euros hors bonus. Selon L'Equipe, les deux clubs se sont bien entendus, malgré le démenti de l'ASM, mais pour un montant encore plus élevé, soit 180 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus éventuels !

Officiellement, le club de la Principauté a toujours annoncé vouloir conserver sa pépite. Mais Mbappé n'a toujours pas reçu de proposition de prolongation et le joueur commence à examiner l'hypothèse d'un départ après avoir songé à rester une saison de plus sur le Rocher. Reste à savoir si l'international français souhaite rejoindre le Real où il devra composer avec la "BBC". A un an de la Coupe du monde, le temps de jeu aura une grande importance dans son choix.