PSG : Guardiola pas rancunier pour D. Alves

Par Romain Rigaux - Le 26/07/2017

Tout proche de rejoindre Manchester City, Daniel Alves (34 ans) avait finalement préféré s'engager au Paris Saint-Germain cet été. Alors que les médias anglais annonçait un Josep Guardiola furieux après la volte-face du latéral droit brésilien, l'entraîneur des Skyblues assure avoir compris son choix. "Je ne suis pas du tout déçu, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai eu de la chance d'avoir été son entraîneur. (...) Les gens que j'aime, je veux leur bonheur, il a décidé que pour sa carrière et sa vie personnelle, c'était mieux qu'il aille à Paris plutôt que de venir à Manchester. On aurait aimé qu'il vienne bien sûr, mais il a fait un autre choix, encore une fois bonne chance à lui", a déclaré le technicien catalan en conférence de presse. Les deux hommes ont collaboré sous les couleurs du FC Barcelone entre 2008 et 2012.

