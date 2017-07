Man Utd : Mourinho attend encore deux joueurs « Par Damien Da Silva - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a changé d'avis. Alors que le technicien portugais avait confié qu'il était prêt à se contenter d'une seule recrue supplémentaire lors de ce mercato d'été après les arrivées du défenseur central Victor Lindelof et du buteur Romelu Lukaku (voir ici), le coach des Red Devils a revu ses demandes à la hausse. "Je suis content de mon effectif, mais j'aimerais avoir deux joueurs de plus. Je n'ai jamais caché qu'un milieu de terrain de plus me permettrait de disposer de plus d'options. J'attends aussi un attaquant supplémentaire, quelqu'un de polyvalent qui puisse jouer aussi sur les ailes", a déclaré le Lusitanien devant la presse. Les noms du milieu de Chelsea Nemanja Matic et de l'ailier de l'Inter Milan Ivan Perisic reviennent avec insistance ces dernières semaines pour renforcer MU. Les noms du milieu de Chelsea Nemanja Matic et de l'ailier de l'Inter Milan Ivan Perisic reviennent avec insistance ces dernières semaines pour renforcer MU.

