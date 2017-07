Monaco : Mbappé, City veut devancer le Real !

Monaco : Mbappé, City veut devancer le Rea l ! Par Damien Da Silva - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), le quotidien Marca a annoncé un accord de principe entre l'AS Monaco et le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017), estimé à 180 millions d'euros (bonus compris). Même si la direction monégasque a démenti cette rumeur, l'international français suscite bel et bien les convoitises des plus grandes formations étrangères. Selon le média Goal, Manchester City préparerait ainsi une offre de 167 millions d'euros pour enrôler le jeune prodige tricolore ! Malgré la concurrence du Real, les Citizens seraient confiants sur ce dossier car les Merengue ne disposeraient pas selon eux des liquidités nécessaires pour réaliser cette transaction dès maintenant. Une supposition étonnante puisque le champion d'Europe en titre a tout de même vendu Alvaro Morata à Chelsea et Danilo à Manchester City pour plus de 110 millions d'euros. En tout cas, la bataille pour Mbappé est lancée...

