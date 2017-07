Montpellier : une mise au point pour Boudebouz « Par Romain Rigaux - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que France Football annonçait ce mardi que Montpellier avait fixé le prix de Ryad Boudebouz (27 ans, 33 matchs et 11 buts en L1 en 2016-2017) à 15 millions d'euros - une indemnité qui aurait refroidi West Ham, le FC Séville et Besiktas -, le club héraultais a réagi via un communiqué. Le MHSC affirme n'avoir reçu aucune offre pour son milieu offensif. "A la suite de l’article intitulé 'Ryad Boudebouz : Un transfert hors de prix ?' paru sur francefootball.fr et relayé par lequipe.fr le club tient à préciser que le MHSC n’a à ce jour reçu aucune offre d’un club concernant le transfert de Ryad Boudebouz. Par conséquent, le MHSC n’a donc pas pu refuser d’offres, ni même entrer en négociation sur la base d’un prix minimum de 15 millions d’euros comme évoqué dans l’article", peut-on lire. Si l'international algérien dispose d'un bon de sortie, son indisponibilité jusqu'à la mi-août suite à une blessure au genou semble faire hésiter bon nombre de ses courtisans. Si l'international algérien dispose d'un bon de sortie, son indisponibilité jusqu'à la mi-août suite à une blessure au genou semble faire hésiter bon nombre de ses courtisans.

