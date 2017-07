Chelsea : Kenedy renvoyé de la tournée !

Chelsea : Kenedy renvoyé de la tourné e ! « Par Romain Rigaux - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti en Asie pour effectuer une tournée en Chine et à Singapour, Chelsea a dû composer avec un dérapage de son milieu polyvalent Kenedy (21 ans, 1 match en Premier League en 2016-2017). Ce dernier avait posté des vidéos insultantes envers la Chine dimanche sur les réseaux sociaux. Et cette affaire a pris une ampleur incroyable. Face au déchaînement de la presse chinoise, les Blues ont décidé de renvoyer leur joueur à la maison avant la fin de la tournée. "Nous avons pris cette décision concernant un joueur qui doit prendre conscience de son erreur... Il est désolé de ce qui arrive et doit maintenant rentrer à la maison", a annoncé son entraîneur Antonio Conte en conférence de presse. De son côté, le joueur a présenté ses excuses : "Je voudrais m'excuser auprès du peuple de Chine de l'offense que j'ai pu lui causer. Je n'ai jamais eu l'intention d'insulter ou offenser qui que ce soit, et je réalise maintenant que mes propos était totalement déplacés. Je tiens à préciser que j'ai un énorme respect et une énorme admiration pour le peuple chinois et pour son pays". De son côté, le joueur a présenté ses excuses : "Je voudrais m'excuser auprès du peuple de Chine de l'offense que j'ai pu lui causer. Je n'ai jamais eu l'intention d'insulter ou offenser qui que ce soit, et je réalise maintenant que mes propos était totalement déplacés. Je tiens à préciser que j'ai un énorme respect et une énorme admiration pour le peuple chinois et pour son pays".

